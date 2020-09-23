تفاصيل تدريب 110 آلاف شاب بتكلفة 400 مليون جنيه خلال 2020

منذ أطلقت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، مبادرة "شباب الدارسين بالخارج"، أعدت الوزارة، زيارات لمختلف القطاعات الحيوية، كان آخرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للتعرف على التطور الذي وصلت إليه الدولة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

نتعرف على جهود الدولة المصرية، وتدريب الشباب بواسطة بعض المبادرات، من خلال التقرير التالي:

- الدولة تولى اهتماما كبيرا بتنمية المهارات الرقمية للشباب

- تستهدف خلال العام الحالي تدريب 110 آلاف متدرب بتكلفة اجمالية تصل الى 400 مليون جنيه

- يتم التعاون مع كبرى الشركات العالمية

- يتم تنفيذ العديد من المبادرات لبناء قدرات الشباب ومنها مبادرة "مستقبلنا.. رقمي" لتدريب 100 ألف شاب خلال عام ونصف، بتكلفة 16 مليون دولار، ومبادرة "بناة مصر الرقمية"، التى تستهدف تدريب ألف شاب سنويا، من خريجي كليات الهندسة وعلوم الحاسب

- تقدر بميزانية سنوية تصل إلى أكثر من 400 مليون جنيه

- يتم إنشاء مدينة المعرفة في العاصمة الادارية الجديدة والتي تضم في المرحلة الأولى أربعة مبان في مجالات التدريب وتطوير التكنولوجيات المساعدة، والبحوث التطبيقية، كما ستضم أول جامعة متخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وافريقيا

- دعم الابداع التكنولوجي يتم تنفيذ مشروع لنشر مراكز ابداع مصر الرقمية في سبع جامعات اقليمية

- تم الانتهاء خلال العام الحالي من إنشاء 5 مراكز في محافظات كل من المنوفية والمنصورة وقنا وسوهاج والمنيا في حين سيتم افتتاح مركز الابداع بأسوان مع ديسمبر الحالي

- يتم العمل على انشاء مركز ابداع في الإسماعيلية كما يتم انشاء مركزين اخرين في القاهرة أحدهما بالقرب من جامعة القاهرة والآخر بالقرب من جامعة عين شمس؛ فيما يستهدف تدشين ثلاثة اخرين في الإسكندرية وطنطا والزقازيق.