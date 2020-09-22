ضبط 3 أطنان دواجن فاسدة داخل مجزر في عين شمس

تمكن ضباط مباحث شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أطنان دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مجزر لذبح الدواجن بمنطقة عين شمس، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وجار عرض المدير المسئول على النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة، يفيد بضبط المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بعين شمس، وبحوزته 3 أطنان "دواجن– قطع دواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأوضح تقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، وجود تغير فى الخواص الطبيعية للدواجن المضبوطة، ما يشكل خطرا على الصحة العامة، خاصة وأنه كان جاري تجهيزها لعرضها للبيع والتداول بالأسواق، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.