مطروح تفتح المركز التكنولوجي لاستقبال طلبات تصالح مخالفات البناء

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، فتح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام بالمحافظة، لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين فى التقدم للتصالح فى مخالفات البناء بمدينة مرسى مطروح، بالإضافة إلى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجلس مدينة مرسى مطروح، تيسيرا على المواطنين وتخفيفا للزحام.

وتفقد المحافظ المركز التكنولوجى، للوقوف على الخدمات والتيسيرات المقدمة للمواطنين، خاصة فى إجراءات التقدم على التصالح فى بعض مخالفات المبانى وتقنين الأراضى وذلك بحضور وجيه عبدالرازق عمارة رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح.

واستمع محافظ مطروح للعديد من الاستفسارات والتساؤلات من قبل المواطنين الذين أقبلوا للإسراع فى تقديم طلباتهم قبل انتهاء المدة المحددة فى 30 سبتمبر الجارى، وقام بالرد والإجابة عن هذه الاستفسارات، مؤكداً على جهود المحافظة فى سرعة حل المشاكل وبحث المطالب الخاصة بالتواصل مع كل الجهات المعنية كهيئة المجتمعات العمرانية وطلبات التصالح وتقنين الأراضى التى تدخل ضمن القرار 361 بنقل تبعية أراضى الساحل الشمالى للهيئة، بالإضافة إلى موقف طلبات التقنين قبل القرار 144 لسنة 2017، وكذلك رغبة العديد من المواطنين تقديم تيسيرات لهم فى هذه الإجراءات.

ووجه محافظ مطروح بتوفير وسائل الراحة خاصة المراوح والتهوية وزيادة عدد منافذ الاستقبال مع الدفع بمزيد من الموظفين لاستقبال طلبات المواطنين، وسرعة إنهاء الإجراءات والرد على استفسارات المواطنين، مع الالتزام بالتباعد والإجراءات الاحترازية ومنع التزاحم لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة المواطنين، مؤكداً على فتح جميع المركز التكنولوجية بمجالس المدن لاستقبال طلبات المواطنين وتسهيل الإجراءات وتخفيف الزحام وسرعة التعامل مع ذلك الملف من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة ليلاً.

وناشد المحافظ المواطنين سرعة التقدم لتقنين أوضاعهم ودفع رسوم جدية التصالح والاستفادة من التيسيرات التى قدمتها الحكومة والتخفيضات التى أقرتها المحافظة للتيسير عليهم لتفادى الوقوع تحت طائلة القانون بعد انقضاء المدة المحددة فى نهاية سبتمبر الجارى.