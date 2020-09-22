والد التوائم الـ5 بقنا: "حالتهم مستقرة وربنا يعيني على تربيتهم"

أعرب "محمد عبدالصبور معوض"، والد التوائم الـ5 الذي وضعتهم زوجته بمستشفى قنا الجامعي، مساء أمس، عن سعادته بنجاح العملية الجراحية التي خضعت لها زوجته بمستشفى قنا الجامعي، حيث كانت تعاني من تسمم حمل في الشهر الثامن، مما اضطر الأطباء إلى إجراء عملية ولادة قيصرية لها.

وقال "معوض"، مقيم بمركز نقادة جنوب قنا، إنه يعيش فرحة كبيرة، أن ولادة هؤلاء الأطفال جاءت بعد فترة من الزواج، وتابع في تصريحات لـ"الوطن" قائلاً: "الحمد لله ربنا أكرمني، وربنا يعيني على تربيتهم".

وأضاف أن حمل زوجته تم عن طريق الحقن المجهري، بعد سنوات من عدم الإنجاب، مشيراً إلى أنه تم إيداع الأطفال في حضانات خاصة، بسبب عدم وجود حضانات شاغرة بالمستشفى الجامعي، مؤكداً أنه لا يمكنه تدبير تكلفة علاجهم في الحضانات، سواء بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة.

وأكد أن الأطفال حالتهم "مستقرة"، كما أن والدتهم تخطت المرحلة الحرجة، مشيراً إلى أنه تم إيداع 4 أطفال في حضانة "النيل" بمركز نقادة، والطفل الخامس في حضانة خاصة بمدينة قنا، وأضاف أنه "عاطل" عن العمل في الوقت الراهن، ولا يمكنه دفع تكاليف الحضانات الخاصة.

من جانبه، أكد الدكتور، راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه يجري العمل على توفير حضانات للأطفال، بينما قال وكيل وزارة التضامن، حسين الباز، إنه تم إعداد مذكرة للعرض على محافظ قنا، لتقديم مساعدة عاجلة لوالد التوائم الـ5 بنقادة.