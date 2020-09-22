وائل غنيم لـ"المقاول الهارب": الشرطة اللي منتشرة في الشوارع دي مش خوف

قال وائل غنيم، إن المقاول الهارب محمد علي يستغل الشباب الغاضب من بعض الأخطاء التي تحدث، "حق الشباب ده في رقبتي وأنا شغال عليه.. بس أنا شايف إنه إسقاط أي حكومة وأي نظام بيعرض الناس للخطر ياولاد البلد.. الكلام اللي بيعمله محمد علي ده غلط وكونه شايف الدنيا غلط ممكن يوقعنا في أكبر غلط.. وكون البلد تمشي ورا هذا المغفل اللي مش فاهم هو بيقول إيه وأغلب الوقت عمال بيهيج الناس نتيجة لأنه غضبان واللي يمشي وراه يبقى مغفل زيه لإنه مش معاه مفتاح لحاجة علشان قاعد يطوع طاقة الغضب إنه يهيج الناس".

وأضاف وائل غنيم في فيديو بثه عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، "مصر هتبقى أحسن دولة بس لما نشتغل عليها كلنا.. انت عاوز توقع وتهدم حاجات انت مش فاهم عنها حاجة.. الشرطة اللي منتشرة في الشوارع دي مش خوف.. ده بيحاول يأمن علشان يعرف يسيطر وهو كدا كدا مسيطر لأنه جموع الشعب مش معاك.. أنت ظاهرة صوتية وأنا جاي أعمل ظاهرة صوتية فوق الظاهرة الصوتية بتاعتك بكل بساطة وحاطط الشاشة بتاعتي على الشاشة بتاعتك.. لو أنت فعلا في ثورة وأنت قائد الثورة زي مابتقول في دماغك إيه تفسيرك إنه في 22 ألف بيتفرجوا عليا و18 ألف بيتفرجوا عليك.. لا أنا ولا أنت بنعبر عن الناس.. إحنا مجرد بشر والناس بتتفرج عليهم".

وتابع وائل غنيم: "هي سيناء واللي بيحصل فيها ده مش إرهاب يالا.. أنت مبتشوفش فيديوهات التنظيمات الإرهابية.. مرة واحد ابن قيادي إخواني قالوا إنه مختفي قصريا وفي الآخر التنظيمات الإرهابية في سيناء عملوا مناحة عليه بعد ما مات.. وكانوا بيقولو اتخطف وفي الآخر الواد الأهبل فجر نفسه ومذيعي قطر كان المفروض يعتذروا علشان على الأقل يحافظوا على مصداقيتهم".

واستكمل غنيم: "الإرهاب حاصل يا حبيبي يا شاطر.. دي مش فزاعة.. في ناس إرهابيين عندهم فكرة إنه اللي زيك ياحشاش ياخمورجي يانسوانجي المفروض يتجلد ويتأدب ويخلصو عليه ويقتلوه، يابتاع الديمقراطية ياحلو ياسوسو".