أوقاف الدقهلية تعلن شروط الجنائز: لا تزيد عن 15 دقيقة وفي ساحة أو صحن

أعلن الدكتور خالد صلاح الدين، وكيل مديرية أوقاف الدقهلية، اليوم، تطبيق إجراءات صلاة الجنازة وتحديد المساجد التي تنطبق عليها ضوابط السماح بها، خلال اجتماعه مع مديري الإدارات الفرعية بحضور الشيخ محمد إبراهيم سليمان رئيس قسم الثقافة والإرشاد الديني بالمديرية، بمسجد "أبو دبوس" بالمنصورة.

وأكد "صلاح الدين"، على عدم إحضار الجنازة إلى المسجد أثناء الصلوات الخمس أو قبلها أو أثناء صلاة الجمعة أو قبلها، وتركها للصلاة عليها بعد الفروض.

وقال إن مدة فتح المسجد لصلاة الجنازة لا تزيد عن 15 دقيقة، ولن يسمح بأي انتظار حيث تتم الصلاة فور دخول الجنازة ثم يتم الانصراف، ولن تفتح أي دورات مياه للوضوء أو خلافه، كما أنه لن يسمح بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة، وإذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد.

وأضاف "صلاح الدين"، أنه لن يسمح بدخول أي عدد زائد عن العدد الذي يسعه المسجد من خلال علامات التباعد الموجودة به، كما يجب الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات.

وأشار إلى أنه إذا كانت الصلاة في صحن المسجد المكشوف فيتم إحضار مفرش بلاستيكي أو نحوه بمعرفة أهل المتوفى أو المتوفاة ليوضع تحت النعش، أما إن كانت الصلاة في الساحة الخارجية للمسجد (خارج المسجد نهائيًا) فيكتفى بمراعاة التباعد والالتزام بالكمامة لجميع المصلين.

وذكر أنه في حال عدم وجود مسجد به ساحة أو صحن مكشوف تتم الصلاة على الجنازة عند القبر أو في أي ساحة أو مكان مكشوف تتاح الصلاة به وفق ظروف كل منطقة على حدة.

وشدد على ضرورة أن يكون للمسجد إمام وعامل معينان من الأوقاف، أو في عهدة مفتش وعامل من الأوقاف أو رئيس قسم وعامل من الأوقاف، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت التجربة في موضع التقييم المستمر، وسيتم اتخاذ القرار بمواصلة السماح بذلك أو منعه بناء على مدى التزام المواطنين أو عدم التزامهم بالتعليمات.

التأكيد على متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي .

وفي سياق متصل طالب وكيل مديرية الأوقاف، بمتابعة حملة نظافة المساجد واستمرارها، وكذلك متابعة كل ما يتصل بافتتاحات المساجد الجديدة، وتنفيذ جميع الإنشاءات والأعمال الهندسية القائمة، والتأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه أي محاولة لاستخدام المساجد أو ملحقاتها بالدعاية الانتخابية.

وخلال الاجتماع، دعا وكيل مديرية الأوقاف بالشفاء العاجل للشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.