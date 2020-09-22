آخر أخبار مصر.. موعد بدء فصل الخريف ومد مهلة حجز شقق الإسكان

تصدر عدد من الأخبار الخدمية المهمة محركات البحث اليوم، خاصة فيما يتعلق بتوقعات الأرصاد وآخر أخبار التعليم وتنسيق المرحلة الثالثة العامة وسداد مصروفات العام الدراسي الجديد وغير ذلك، لذا تقدم "الوطن" في التقرير التالي آخر أخبار مصر اليوم، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الأرصاد: الخريف يبدأ غدًا رسميًا

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم هو آخر أيام فصل الصيف، ليبدأ غدًا فصل الخريف جغرافيًا، مشيرًا إلى أنّنا شهدنا تغيرات مناخية في آخر فصل الصيف، وكانت هناك فرص لسقوط الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة أثناء فترات الليل، وبدأنا نشعر بتغيير في حالة الطقس وقلة الرطوبة بشكل نسبي عن الأيام الماضية.

مد التقديم لمدرسة بي تك للتكنولوجيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مدّ فتح باب التقديم للطلاب من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للالتحاق بـ مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية حتى 30 سبتمبر 2020، وذلك عبر الاستمارة الإلكترونية من هنــــــا، وذلك حتى تتسنى الفرصة لأكبر عدد من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الالتحاق بأول مدرسة بمصر متخصصة بمجال تجارة التجزئة، والذي يعد من أهم التخصصات التي تحتاجها مصر في هذه الآونة، ويخدم معظم الصناعات المصرية.

مد فترة حجز الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل حتى 8 أكتوبر المقبل

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، مد فترة سداد مقدم جدية الحجز وتسجيل البيانات، وسحب كراسات الشروط، حتى الخميس الموافق 8 أكتوبر 2020، لحجز الوحدات السكنية لـ متوسطي الدخل، والتي تطرحها الوزارة بالمناطق التالية: (مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، ومدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، ومدينتي شطا والزرقا، بمحافظة دمياط)، لإتاحة فرصة لعدد أكبر من العملاء لحجز تلك الوحدات، إذ كان من المقرر غلق باب الحجز اليوم، الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2020.

سداد مصروفات العام الجديد إلكترونيًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سداد مصروفات العام الجديد للطلاب بالكامل، عبر حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وذلك عبر منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.

أمطار خفيفة ورياح نشطة غدًا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة غدًا، الأربعاء، إذ يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا.

وأضافت الهيئة أنّ الرياح معتدلة على الوجه البحري، تنشط أحيانا على القاهرة والسواحل الشمالية، نشطة على جنوب سيناء، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال، ما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية.

كما يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري.

اليوم آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة

يترقب طلاب الثانوية العامة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات، والتي انطلقت أعمالها صباح الخميس الموافق 17 سبتمبر، وتنتهي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الحالي، إذ بلغ عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن نحو 186 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.