أمطار خفيفة ورياح نشطة غدا والعظمى في القاهرة 33

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، بدء فصل الخريف جغرافيا على مصر غدا 23 سبتمبر، ويستمر لمدة 3 أشهر تنتهي الأحد 20 ديسمبر، متوقعة أن يسود غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا.

حالة الرياح غدا

وأضافت الهيئة أنّ الرياح معتدلة على الوجه البحري، تنشط أحيانا على القاهرة والسواحل الشمالية، نشطة على جنوب سيناء، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال، ما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية.

ومتوقع سقوط أمطار خفيفة (30%) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحا على القاهرة والوجه البحري.

حالة الملاحة البحرية غدا

وبالنسبة لحالة الملاحة البحرية، ففي البحر المتوسط يكون ارتفاع الموج معتدل من متر ونصف المتر إلى مترين وتكون الرياح شمالية غربية، وفي البحر الأحمر يكون ارتفاع الموج معتدل إلى مضطرب من مترين إلى مترين وربع المتر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء في المحافظات والمدن المصرية

القاهرة 33 23

الإسكندرية 30 24

وادي النطرون 32 23

طنطا 32 23

شبين الكوم 32 23

دمنهور 31 24

بلطيم 30 24

مطروح 29 24

السلوم 28 22

سيوة 32 20

بورسعيد 30 25

دمياط 30 25

الزقازيق 33 23

المنصورة 32 24

الإسماعيلية 34 23

السويس 34 23

العريش 31 24

رفح 31 24

رأس سدر 34 26

نخل 33 20

نويبع 36 27

طابا 33 26

كاترين 30 21

الطور 34 27

شرم الشيخ 36 30

الغردقة 37 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 35 24

بني سويف 35 24

المنيا 35 24

أسيوط 36 24

سوهاج 37 25

قنا 41 26

الأقصر 42 27

أسوان 43 29

إدفو 43 28

أبو سمبل 42 28

الوادي الجديد 40 27

شلاتين 39 26

أبورماد 36 27

حلايب 34 27

رأس حدربة 35 28