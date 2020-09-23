حظك اليوم الأربعاء 23-9-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور صديق مخلص، ويفضل التريث واتخاذ الوقت الكافي للتفكير في الأمور، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لإظهار جرأة في المعاملات المادية ويذخر عقلك بأفكار خلاقة تساعدك على زيادة دخلك وتنمية أعمالك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لإصلاح علاقتك بمن تحب.. تتمتع بطاقة عاطفية ويقظة ذهنية ويساعدك ذلك على تحقيق تواصل أفضل.

ومن أبرز مشاهير برج الثور فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.