لجنة للكشف على الموظفين في بنها ضمن مبادرة "100 مليون صحة"

تابع المهندس علي عبدالستار، رئيس مركز ومدينة بنها، مبادرة فحص وعلاج الامراض المزمنه التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الحفاظ على صحة المواطن، بتفعيل مبادرة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي "100 مليون صحة".

وتواجدت لجنة من الإدارة الصحية ببنها، بالتواجد في ديوان الوحدة المحلية للكشف على الموظفين المتواجدين داخل الديوان اليوم.

وأوضح الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المبادرة تهدف إلى الكشف المبكر ومتابعه الفحص والعلاج والحد من مضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة.

وتستهدف المبادرة جميع المواطنين من عمر 18 إلى ما فوق 40 عاماً والمسجلين بقاعدة بيانات المبادرة الرئاسية، بارتفاع في نسبة السكر بالدم أو ارتفاع في قياس ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.