مصادر: 95 تقدموا بأوراق ترشحهم لـ"النواب" بدوائر شمال الجيزة

كشفت مصادر من داخل لجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، عن تقدم 95 مرشحًا بأوراقهم، وذلك قبل دقائق من نهاية اليوم السادس لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب.

وأكدت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن دائرة الوراق وأوسيم تستحوذ على نصيب الأسد من هؤلاء المرشحين بواقع 43 مرشحًا، تليها دائرة منشأة القناطر بـ26 مرشحًا، ثم إمبابة بـ17 مرشحا، وكرداسة بـ9 مرشحين.

وأرجعت حنان فايز، المرشحة عن دائرة الوراق وأوسيم، ومدير إحدى المدارس بها، هذا العدد الكبير الذي حظيت به الدائرة من المرشحين، إلى تعدادها السكاني الكبير، ووجود عمالقة في مجال الانتخابات والسياسة والمال.

وأوضحت لـ"لوطن"، أنه إلى جانب فئة "المرشحين العمالقة" فإن هناك "مرشحين مزقوقين، أو نازلين يفتتوا أصوات، أو نازلين لمجرد الشو".