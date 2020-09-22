أحمد عامر : مصر ضمن الكبار فى إنتاج السكر خلال العامين المقبلين

أحمد عامر : مصر ضمن الكبار فى إنتاج السكر خلال العامين المقبلين
كتب:
الوطن
05:22 م | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
أحمد عامر
توقع احمد عامر خبير البورصة السلعية والمدير التنفيذى لشركة " أسواق للمعلومات المالية و السلعية " المتخصصة فى رصد حركة الأسعار والمعلومات بالبورصات السلعية والأسواق العالمية ، أن مصر مرشحة لإحتلال المركز الخامس على مستوي العالم في إنتاج بنجر السكر والمركز 17 عالمياً في إنتاج قصب السكر خلال الموسمين المقبلين .
أرجع "عامر" تلك الطفرة الى عمليات التطوير التى شهدتها صناعة السكر في مصر على مدار الأعوام الماضية بدءا من زيادة المساحات المنزرعة من بنجر وقصب السكر بأصناف عالية الانتاجية والجودة ومبكرة النضج، و تلك القليلة استخدام لمياه بنسبة 20% .
أضاف الرئيس المدير التنفيذي لأسواق للمعلومات المالية و السلعية ، أنه تم زراعة نحو 320 ألف فدان تقريباً من قصب السكر خلال موسم 2019/2020 بإنتاجية تصل الى نحو 12.5 مليون طن قصب ما نجم عنه حوالي 1.1 مليون طن سكر، كما تم زراعة نحو 510 ألف فدان تقريباً من بنجر السكر بموسم 2019/2020 بإنتاجية تصل نحو 9 مليون طن بنجرما ينتج عنه حوالي 1.38 مليون طن سكر بإجمالي يصل نحو 2.48 مليون طن من السكر الأبيض ، متوقعا ارتفاع الإنتاج بالموسم القادم بنحو 36.2 ألف طن تقريباً ليصل إلى 2.52 مليون طن و ذلك وفقا لاحدث المستجدات فى ذلك القطاع ، موضحا أن حجم الاستهلاك المحلي يصل الى حوالي 2.95 مليون طن ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك بنسبة 3% بالعام القادم نتيجة للزيادة السكانية.
من ناحية اخرى ، كشف احدث تقارير شركة " أسواق للمعلومات المالية و السلعية " عن ان النصف الاول من العام الجارى 2020 شهد زيادة في واردات السكر، حيث تم إستيراد نحو 278,605 طن مقابل 104,493 طن خلال نفس الفلتة من العام الماضي ، بفارق 174,112 طن و بنسبة زيادة بلغت 67%، وبزيادة قدرها 136% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية ، و ذلك نتيجة إختفاء الواردات خلال الأربع أشهر الأولى من العام الحالي بسبب عودة الهيئة العامة للسلع التموينية لسوق إستيراد السكر بعد اختفائها على مدارعامين كاملين حرصاً منها على توفير السكر بالسوق المحلي و تخوفاً من الإغلاق الذي تسببت فيه جائحة كورونا، بالإضافة إلى ظهور شركات القطاع الخاص بشكل ملفت في سوق إستيراد السكر بعد تراجعهم خلال الأعوام الماضية، نتيجة تراجع الأسعار العالمية ، حيث بلغ متوسط سعر السكر الأبيض خلال الربع الثاني من العام الحالي حوالي 354 دولارا للطن مقابل 387.45 دولار للطن بالربع الأول من العام الجاري، بتراجع بلغ نحو 33.45 دولار للطن ، لما نسبته 9% .
ارجعت " اسواق " تلك الاسباب الى الكبيرة المنتجة للسكرمن البرازيل على حساب الإيثانول بعد تراجع أسعار النفط خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، وهو ما ساعد على تراجع أسعار السكر الأبيض داخل السوق المحلي خلال الربع الثاني من العام الحالي حيث بلغ متوسط سعر الطن المعبأ حوالي 6,665 جنيه مقابل 7,300 جنيه للطن خلال الربع الأول ، بتراجع قدره 635 جنيه للطن أي بنسبة تراجع 9%.