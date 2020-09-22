أحمد عامر : مصر ضمن الكبار فى إنتاج السكر خلال العامين المقبلين

توقع احمد عامر خبير البورصة السلعية والمدير التنفيذى لشركة " أسواق للمعلومات المالية و السلعية " المتخصصة فى رصد حركة الأسعار والمعلومات بالبورصات السلعية والأسواق العالمية ، أن مصر مرشحة لإحتلال المركز الخامس على مستوي العالم في إنتاج بنجر السكر والمركز 17 عالمياً في إنتاج قصب السكر خلال الموسمين المقبلين .

أرجع "عامر" تلك الطفرة الى عمليات التطوير التى شهدتها صناعة السكر في مصر على مدار الأعوام الماضية بدءا من زيادة المساحات المنزرعة من بنجر وقصب السكر بأصناف عالية الانتاجية والجودة ومبكرة النضج، و تلك القليلة استخدام لمياه بنسبة 20% .

أضاف الرئيس المدير التنفيذي لأسواق للمعلومات المالية و السلعية ، أنه تم زراعة نحو 320 ألف فدان تقريباً من قصب السكر خلال موسم 2019/2020 بإنتاجية تصل الى نحو 12.5 مليون طن قصب ما نجم عنه حوالي 1.1 مليون طن سكر، كما تم زراعة نحو 510 ألف فدان تقريباً من بنجر السكر بموسم 2019/2020 بإنتاجية تصل نحو 9 مليون طن بنجرما ينتج عنه حوالي 1.38 مليون طن سكر بإجمالي يصل نحو 2.48 مليون طن من السكر الأبيض ، متوقعا ارتفاع الإنتاج بالموسم القادم بنحو 36.2 ألف طن تقريباً ليصل إلى 2.52 مليون طن و ذلك وفقا لاحدث المستجدات فى ذلك القطاع ، موضحا أن حجم الاستهلاك المحلي يصل الى حوالي 2.95 مليون طن ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك بنسبة 3% بالعام القادم نتيجة للزيادة السكانية.

من ناحية اخرى ، كشف احدث تقارير شركة " أسواق للمعلومات المالية و السلعية " عن ان النصف الاول من العام الجارى 2020 شهد زيادة في واردات السكر، حيث تم إستيراد نحو 278,605 طن مقابل 104,493 طن خلال نفس الفلتة من العام الماضي ، بفارق 174,112 طن و بنسبة زيادة بلغت 67%، وبزيادة قدرها 136% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية ، و ذلك نتيجة إختفاء الواردات خلال الأربع أشهر الأولى من العام الحالي بسبب عودة الهيئة العامة للسلع التموينية لسوق إستيراد السكر بعد اختفائها على مدارعامين كاملين حرصاً منها على توفير السكر بالسوق المحلي و تخوفاً من الإغلاق الذي تسببت فيه جائحة كورونا، بالإضافة إلى ظهور شركات القطاع الخاص بشكل ملفت في سوق إستيراد السكر بعد تراجعهم خلال الأعوام الماضية، نتيجة تراجع الأسعار العالمية ، حيث بلغ متوسط سعر السكر الأبيض خلال الربع الثاني من العام الحالي حوالي 354 دولارا للطن مقابل 387.45 دولار للطن بالربع الأول من العام الجاري، بتراجع بلغ نحو 33.45 دولار للطن ، لما نسبته 9% .

ارجعت " اسواق " تلك الاسباب الى الكبيرة المنتجة للسكرمن البرازيل على حساب الإيثانول بعد تراجع أسعار النفط خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، وهو ما ساعد على تراجع أسعار السكر الأبيض داخل السوق المحلي خلال الربع الثاني من العام الحالي حيث بلغ متوسط سعر الطن المعبأ حوالي 6,665 جنيه مقابل 7,300 جنيه للطن خلال الربع الأول ، بتراجع قدره 635 جنيه للطن أي بنسبة تراجع 9%.