باحث: البنا وضع للإخوان إسلام مغاير.. وبيعة المرشد هدفها سفك الدماء

قال مصطفى حمزة، الباحث في شئون الإرهاب، إن بيعة مرشد الإخوان تعتبر خيانة للوطن، مشددًا على أن الإخوان أخذوا مفهوم البيعة من أصول الدين الإسلامي، لكنهم انحرفوا به، لأنها كانت تجرى بين رسول الله والصحابة.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، عبر شاشة "dmc"، أن بيعة المرشد الهدف منها سفك الدماء والمقصود بها القتل، مؤكدًا أن لها 10 أركان، أهمها التضحية والأخوة بينهم، والجهاد لكن مفهومه يختلف عما في الإسلام، إذ إنه جهاد ضد معارض المرشد والإخوان.

وأكد أن بيعة المرشد تفرقه للمسلمين، وتنقل المرء من شخص مؤمن لشخص ينفذ تعليمات قيادته، موضحًا أن هناك التزامات مالية من خلال البيعة، حيث إن لكل عضو قيمة اشتراك تسدد بشكل سنوي، وهذه الأموال تحدد بقيمة من 7% إلى 10% من دخل الفرد، وهذه المبالغ تأتي لتمويل التنظيم.

وتابع: "الإخوان تشرع لنفسها نظام اقتصادي ليس لها علاقة بالدين، حسن البنا وضع لجماعته إسلام مغاير، وكتب في أحد كتابته إسلام الإخوان المسلمين وكان للإخوان إسلام غير معتقدتنا".