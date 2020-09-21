أديب عن دعاوى الإخوان لاقتحام مدينة الإنتاج: "هنكد عليكم من أي حتة"

ناشد الإعلامي عمرو أديب، المواطنين، الحفاظ على الدولة المصرية، وعدم الاستجابة للدعوات التخريبية التي أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية وحلفاؤها.

وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "حافظ على الدولة ومتهدهاش، وتقوم الصبح ومتعرفش أنت فين، وبالنسبة لمظاهرات 20 سبتمبر فالموضوع عدى وخلص، وشدينا عليه السيفون".

وتابع: "أي حاجة هتحصل هنقولها، مفيش حاجة نخبيها في عصر السوشيال ميديا، لكن الإخوان ميعرفوش إلا الإزالة، هم مش بتوع مواجهات لأن معندهمش حد موهوب".

وسخر أديب من الجماعة الإرهابية، قائلًا: "الناس دي معندهاش حد موهوب، عاوزين حد بتاع علم نفس أو اجتماع يشوف لنا الموضوع ده، مش بيفكروا في غير إنهم يشيلوا الطرف التاني، لكن ميقدروش يخشوا في سجال مع حد".

كما سخر أديب، من هاشتاج الجماعة الذي طالب باقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي، وقال: "يا ابني ما خلاص معدش في حاجة اسمها الاستديو والستالايت، انا ممكن أطلع لكم من الحمام وفي أي مكان ومن أي حتة أنكد عليك وعلى أهلك".

وأوضح أديب، أن إعلاميو الجماعة الإرهابية يواصلون المراوغة وعدم الرد على سؤاله بشأن الجهة التي تمولهم، وذلك للأسبوع الثالث تواليًا.