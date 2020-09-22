أستاذ تخطيط يوضح أهمية التوسع في مشروعات على غرار الأسمرات بالمحافظات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الكبرى بمحافظة القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، وأكد خلاله أن هناك مجموعة من التكليفات الرئاسية التي ستعمل الحكومة على تنفيذها، منها البدء في عدد من مشروعات الإسكان الحضارية، متكاملة الخدمات، على غرار مشروع الأسمرات، في عدد من عواصم المحافظات، لافتاً إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وعن أهمية إنشاء حي "أسمرات" بكافة المحافظات، أوضح الدكتور محمد إبراهيم أستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس، أن فكرة "الأسمرات" جاءت بهدف نقل سكان العشوائيات والمناطق الخطرة إلى أماكن أكثر أمنا وبها خدمات متميزة وآدمية.

وأضاف إبراهيم لـ"الوطن"، أن حي "الأسمرات" نجح في تحقيق حياة أفضل للسكان والأجيال التي كانت ستنشأ فيها، مشيرا إلى أن التوسع في تلك التجربة في كافة المحافظات يساهم في القضاء على العشوائيات نهائيا، لأن كل محافظة ستقضي على العشوائيات في نطاقها ونقل سكانها للمناطق الجديدة.

وتابع أستاذ التخطيط العمراني أن الرئيس السيسي يحرص على أن تكون المناطق الجديدة وفق أحدث التصميمات وأن تتوافر بها كافة الخدمات التى يحتاجها أي مواطن، مشيرا إلى أن الرئيس اهتم أن تحوي مركزا ثقافيا وأندية ومكتبات لتكون مستوي أخلاقيا وفكريا أيضا.

وأكد أن حي "الأسمرات"، في نسخته الأولي كان نواة للنموذج الأمثل للقضاء على العشوائيات، والارتقاء بالمواطن في البيئة المحيطة به.