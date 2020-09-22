السيسي: لدينا نهج يتعين اتباعه لتحسين أداء وفاعلية النظام الدولي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر بحكم تاريخها وموقعها وانتمائها الأفريقي والعربي والإسلامي والمتوسطي وباعتبارها عضوًا مؤسسًا للامم المتحدة لديها رؤيتها إزاء النهج الذي يتعين اتباعه لتحسين أداء وفاعلية النظام الدولي متعدد الأطراف مع التركيز بشكل خاص على الأمم المتحدة.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة: "أود أن أغتنم هذه المناسبة لكي أستعرض بعض الإجراءات التي تتحرى بشكل عملي تحقيق أهدافنا المشتركة في ركائز عمل الأمم المتحدة".

وتنطلق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية، وهي قمة افتراضية تتناول أزمة جائحة كوفيد-19، ويتناوب فيها قادة العالم إلقاء خطاباتهم.