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السيسي: من المؤسف غض المجتمع الدولي الطرف عن دعم بعض الدول للإرهابيين

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محمود البدوي
09:59 م | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لم يعد من المقبول أن تظل قرارات مجلس الأمن الملزمة في مجال مكافحة الإرهاب والتى توفر الإطار القانوني اللازم للتصدي لهذا الوباء الفتاك دون تنفيذ فعال والتزام كامل من بعض الدول، تظن أنها لن تقع تحت طائلة المحاسبة لأسباب سياسية.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه من المؤسف أن يستمر المجتمع الدولي في غض الطرف عن دعم حفنة من الدول للإرهابيين سواء بالمال والسلاح أو بتوفير الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية والسياسية بل وتسهيل انتقال الإرهابيين إلى مناطق الصراعات وخاصة إلى ليبيا وسوريا من قبلها.

وتنطلق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية، وهي قمة افتراضية تتناول أزمة جائحة كوفيد-19، ويتناوب فيها قادة العالم إلقاء خطاباتهم.

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