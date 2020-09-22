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السيسي: مصر تؤمن بأن دفع جهود التنمية شرط لتعزيز السلم والأمن

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محمود البدوي
10:30 م | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه فيما يخص تحقيق التنمية المستدامة، فإن مصر تؤمن إيمانًا راسخًا بأن دفع جهود التنمية يعد شرط أساسي لتعزيز السلم والأمن الدوليين ولإقامة نظام عالمي مستقر.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن ذلك يُعد أفضل السبل لمنع التطرف والحد من النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية ولقد دعمت مصر اعتماد أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 واضطلعت بدور محوري لدعم جهود السكرتير العام لإصلاح المنظومة التنموية إيمانًا منها بأهمية تعزيز قدرة المنطمة على تحقيق تلك الأهداف الطموحة.

وانطلقت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية، وهي قمة افتراضية تتناول أزمة جائحة كوفيد-19، ويتناوب فيها قادة العالم على إلقاء خطابتهم.

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