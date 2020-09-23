بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 23-9-2020 في مصر

استقرت أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر الجاري، بعد أن عاودت الاقتراب من الأسعار الطبيعية لها والتي تغطي تكلفة الإنتاج، وذلك بسبب عودة الطلب عليها مرة أخرى، مع تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر، وعودة القوة الشرائية للسلع والنتجات مره أخرى.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في تصريحات لـ"الوطن"، إن أسعار الدواجن استقرت اليوم في السوق، ليتراوح الكيلو الأبيض بين 18 إلى 20 جنيهًا من المزرعة، لتباع للمستهلك ما بين 22 و23 جنيهًا.

وتراوح سعر البيض الأبيض والأحمر سعرًا بين 23 و25 جنيها للكرتونة، وسجل لحم الأرانب سعرًا يتراوح بين 30 لـ 32 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" ما بين 10.5 و12 جنيها.

ووصل سعر كيلو جرام البانية أو فلية الدجاج ما بين 60 إلى 63 جنيهًا، أما الأوراك فقد سجلت 27 جنيهًا، وسجلت الدبابيس 29 جنيهًا، وجاءت أسعار الأجنحة والهياكل بحوالي 18 جنيها للكيلو.

كما وصل سعر كيلو جرام الدواجن البلدي إلى 33 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر كيلو جرام البط المسكوفي حوالي 39 جنيهًا، والبلدي حوالي 47 جنيهًا للكيلو جرام الواحد، وسجلت سعر الكيلوجرام من الديوك الرومي حوالي 49 جنيهًا، والأرنب 38جنيهًا للكيلو.

رحلة أسعار بورصة الدواجن

وخلال الشهور الماضية عانت رحلة أسعار بورصة الدواجن على مدار 4 شهور ماضية، والتي وصلت إلى أدنى مستوى لها على غير المتوقع في عام 2020، فنجد أن الأسعار استقرت بعد انتهاء شهر رمضان ليتراوح سعر كيلو دواجن المزارع بين بين 27 و28 جنيها للكيلو مقابل 32 و33 جنيها لدى تاجر التجزئة.

وفي آخر شهر يونيو الماضي شهدت أسعار الدواجن انخفاض بقيمة 25% حسب ما أعلنته الغرفة التجارية، لتسجل أسعار الدواجن 25 جنيها لكيلو المزارع بتراجع يصل إلى 7 جنيهات، ليصل سعر الكتكوت إلى 12 جنيها.

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.