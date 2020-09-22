السيسي يُطالب بتمثيل عادل لأفريقيا في مجلس الأمن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه من الضروري العمل على معالجة مسألة التمثيل الجغرافي العادل في مجلس الأمن ليكون أكثر تعبيرا عن واقع عالمنا اليوم، وعن موازين القوى الراهنة، والتي تختلف كثيرًا عما كانت عليه إبان وقت صياغة المنظومة الدولية.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر تؤكد على أهمية توزيع المجلس في فئتيه الدائمة وغير الدائمة بما يعزز من مصداقيته ويحقق التمثيل العادل لأفريقيا وتصحيح الظلم التاريخي الواقع عليها والاستجابة لمطالبها المشروعة.

وانطلقت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية، وهي قمة افتراضية تتناول أزمة جائحة كوفيد-19، ويتناوب فيها قادة العالم إلقاء خطاباتهم.