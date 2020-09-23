الإبراشي: وعي المصريين انتصر على أكاذيب الإخوان

قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن وعي المصريين انتصر على أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية، ولن يسمح لأحد بالمتاجرة بمشاكله وأزماته، موضحا أن الجماعة المتطرفة تعمل على تضخيم الأمور البسيطة في مصر، كونها مفلسة ومصابة بحالة هيستيرية، بعدما نبذها الشعب وأحبط مخططاتها.

وتابع: "الإخوان يعملون على تحويل النملة إلى فيل.. ولكن تظل النملة نملة".

وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الأمن ضبط عناصر مشاغبة حاولت التعدى على سيارة شرطة بقرية أبو راجون بالبدرشين، ولكن جماعة الإخوان حاولت أن تجعل مشهد حرق سيارة الشرطة، أنه انتصار لها.

وأردف: "هذه الجماعة مصابة بحالة هستيرية بسبب فشلها في تفكيك الدولة المصرية، وعدم تعاطى المصريين لأكاذيبهم".