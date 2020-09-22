صور.. المقاول الهارب يسب المصريين مرة ثانية: "شايفين بنات إسبانيا يا بقر"

يبدو أن وعي الشعب المصري وعدم التفاته لدعوات التحريض والفوضى والتخريب التي دعا اليها المقاول الهارب محمد علي، وكذلك جماعة الإخوان الإرهابية، كانت صدمة قوية لهم، وأصابتهم بالجنون، فهناك من خرج ليسب الشعب المصري لعدم استجابتهم لدعوات الفوضى، والآخر يّنشر صورًا مع فتيات في برشلونة ويسيئ للمرأة المصرية.

ونشر المقاول الهارب محمد علي، صورة تجمعه بإحدى الفتيات في اسبانيا، معلقًا عليها : "شايفيين بنات أسبانيا يابقر........... انزلوا يلا"، ومن قبلها كان نشر صورة أخرى تجمعه بإحدى الفتيات في سيارة بملابس غير محتشمة.

وسّب المقاول الهارب محمد علي، الشعب المصري، عقب إصابته بصدمة نتيجة تلقين الشعب المصري له وللجماعة الإرهابية درسًا جديدًا في حب مصر بعدم الاستجابة لدعوته للعنف والتخريب ونشر الفوضى في الدولة أمس 20 سبتمبر.

وقال "علي"، خلال مقطع فيديو نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حزب الكنبة اللي قاعد متخلف، قاعد يتفرج علينا، انزلوا دافعوا عن بلدكم يا بقر يا متخلفين".

وتجاهل الشعب المصري جماعة الإخوان الإرهابية، ودعواتها التحريضية والمشبوهة لتخريب البلد وإثارة الفوضى، فما حدث أمس من تجاهل المصريين لدعوات الإخوان والممثل الفاشل للتظاهر وإثارة الفوضى يعكس وعي المواطنين بمصالح الوطن وأولوياته خلال المرحلة الحاسمة التي نعيشها، والأزمات التي يمر بها العالم أجمع.