باحث: السيسي واجه داعمي الإرهاب بشكل مباشر بكلمته بالأمم المتحدة

أكد ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، واجه الدول الداعمة للإرهاب بشكل مباشر، من خلال كلمته في الأمم المتحدة، التي طالب من خلالها ضرورة محاسبة الدول الداعمة للإرهاب، وعدم تركهم.

وأضاف "فرغلي"، في لقاء خاص مع برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمته كانت مهمة للغاية، حيث تحدث عن ضرورة محاسبة تلك الدول، لأنها لم تعد فقط داعمة بشكل مالي للجماعات، وإنما تقوم بتوفير الإيواء لهم، ودول توفر لهم الحماية والدعم اللوجسيتيِ، ودول توفر لهم جوازات سفر وغيرها، فالدعم للإرهاب أصبح متنوع، ويجب أن يتوقف.

وأشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي، تغض الطرف حيال دعوات التحريض والإرهاب التي تظهر من خلال "التريندات وغيرها في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أنه الجماعات الإرهابية تستخدم تلك المواقع لتجنيد الشباب لصالحها.

وأوضح أن جماعة الإخوان تريد حشد الجماهير، وإثارة الفوضى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن لديهم سياسة منذ 2014، وهي العمل على الإنهاك والإرباك، من خلال إثارة نوع من التوتر كل فترة من الزمن، حيث يساعد ذلك في وقف التنمية وضعف الاقتصاد وإنهاك الأمن، كل تلك أمور مستهدفة من قبل جماعة الإخوان.