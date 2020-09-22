وزير الاتصالات: مصر تتقدم في سرعة الإنترنت شهريا

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تتقدم في سرعات الإنترنت بشكل شهري منذ عام 2019 على المستويين العالمي والأفريقي، كما أن الشهور المقبلة ستشهد تقدمًا أكثر في هذا المجال، موضحًا البدء في المرحلة الثانية لخطة رفع سرعة الإنترنت الثابت.

وأضاف "طلعت" خلال لقاء ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن سرعة الإنترنت شهدت تراجعًا في شهري مارس وأبريل الماضين نتيجة لزيادة الأحمال التي تضاعفت في بداية جائحة كورونا، ثم عاودت السرعة لمستوياتها لما فوق 30 ميجابيت ثانية، والذي يمثل متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر.

وأشار إلى أن الوزارة لا تستهدف فقط السرعة لكن تغطية عدد أكبر من المواطنين، لاسيما أن مصر مقبلة على عام دراسي جديد، وهناك توقعات باستخدام الإنترنت والاعتماد عليه لتحصيل دروس الطلاب، وبالتالي يتم إعداد البنية المعلوماتية والانتهاء من المرحلة الثانية مع بداية العام الدراسي الجديد.