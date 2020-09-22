محلل سياسي: مصر تبرم صفقات في مجال الغاز بنحو 4 مليارات دولار سنويا

قال المحلل السياسي عبد المنعم السعيد، إن وجود الثروات في البحار يولد صراعات ولكن مصر لا تتجه للصراع وتلجأ لقانون البحار الذي يحدد لكل دولة المنطقة الخالصة لها.

وأضاف "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر بها أكبر سوق غاز في المنطقة، حيث يوجد بها 10 ملايين مركبة إلى جانب نحو 20 مليون أسرة.

ولفت إلى أن موقع مصر يتيح لها صناعة الغاز وتسييله، مشيرا إلى أن كل دول الساحل الأفريقي الشرقي لا يوجد بها بترول وغاز، وجميعها تحتاج الغاز ومصر الأقرب لهم.

وأوضح أن مصر تبرم صفقات في مجال الغاز بنحو 4 مليارات دولار سنويا في الخمس سنوات الأخيرة، لافتا إلى أن تركيا الأقرب لمنافسة مصر في مجال الغاز في المنطقة.