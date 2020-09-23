محافظ مطروح: خروج 8 من مصابي حادث سقوط لعبة الملاهي لتحسن صحتهم

كشف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، آخر تفاصيل وقوع لعبة بالملاهي بالمحافظة لافتًا لخروج 8 حالات من المصابين بعد الاطمئنان على صحتهم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

ولفت "شعيب" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إلى أن هناك حالتان إحداهم في مستشفى العلمين والأخرى بمستشفى سموحة، مازالا يتلقيان الرعاية الصحية.

وأضاف "شعيب" أنه تم إيقاف "الملاهى"، بالمحافظة لحين التأكد من السلامة الفنية للمعدات والألعاب بها، مشدداً على أنه وجه بالإغلاق الكامل للملاهى لحين التأكد من سلامة ما بها من معدات.

كانت إحدى الألعاب، سقطت فى الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، خلال ركوب المواطنين فى ملاهى مدينة مرسى مطروح بمنطقة البوسيت بالكورنيش تسمى لعبة الصاروخ، ما أدى إلى إصابة 10 أفراد بإصابات متفرقة فى الجسم، ونقلت سيارات الإسعاف على الفور المصابين إلى مستشفى مطروح العام، وأجريت لهم جميع الفحوصات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، ووضعهم تحت الرعاية الطبية.