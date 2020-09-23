حبس قاصر وشقيقيها.. خطفت خطيبها وحلقتله وصورته بـ"قميص نوم"

قرر قاضي المعارضات في الجيزة، تجديد حبس فتاة وشقيقيها 15 يوما بسبب اتهامهم باستدراج خطيب الأولى وتصويره بقميص نوم انتقاما منه لفسخ الخطوبة بعد هتك عرضها.

وكانت فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، استدرجت خطيبها لشقة أسرتها في الطالبية بالاشتراك مع اثنين من أشقائها، وكبلوا المجني عليه وتعدوا عليه بالضرب وحلق شعره وخلع ملابسه، كما أجبروه على ارتداء قميص نوم وصوره، بعد خلاف بين الضحية والمتهمة الأولى.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المجني عليه "عامل بسوق روض الفرج - 20 عاما"، وأنه تقدم لخطبة المتهمة الأولى "15 سنة"، منذ فترة زمنية وهتك عرضها، وحصلت بينهما مشادة كلامية وخلاف تسبب في فسخ الخطوبة منذ أسبوعين.

وأضافت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت قيادة العميد طارق حمزة رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والمقدم مصطفى كمال وكيل فرقة المباحث، والمقدم إسلام السيد رئيس مباحث الطالبية، أن الفتاة عقب فسخ المجني عليه الخطوبة حكت لأخوين من الأم - عامل وجزارـ اتفقا معها على استدراج المجني عليه إلى الشقة، فأجرت الفتاة اتصالا بخطيبها الذي حضر إلى الشقة، وعقب ذلك تعدوا عليه بالضرب وكبلوه وصوروه بقميص نوم وحلقوا شعره؛ انتقامًا منه لما ارتكبه.

وبينت التحريات أنه عقب هروب المجني عليه من شقة المتهمين، توجه إلى قسم شرطة الطالبية، وتقابل مع المقدم خالد يسري نائب مأمور الطالبية، وشرح له ملابسات الواقعة، وحرر محضرا بالواقعة، وعقب ذلك تم العرض على اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وألقي القبض على المتهمين، وتم التحفظ عليهم، وأخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيق.