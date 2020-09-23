باقي 3 أيام.. 279 طلباً للترشح من بين 548 خضعوا للكشف بالدقهلية

رغم أن عدد الراغبين في الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب في محافظة الدقهلية، الذين خضعوا لإجراءات الكشف الطبي في المستشفيات المعلنة من الهيئة العليا للانتخابات، بلغ 548 مرشحاً محتملاً، إلا أن ما يقرب من نصفهم فقط تقدموا بأوراقهم إلى لجنة تلقي طلبات الترشيح بمحكمة المنصورة الابتدائية، التي تلقت 279 طلباً، على مدار 6 أيام، بينما مازال 268 ممن خضعوا للكشف الطبي، لم يقدموا أوراقهم إلى الآن.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الدكتور سعد مكي، في تصريحات اليوم، أن 18 مرشحاً محتملاً أنهوا إجراءات الكشف الطبي أمس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 548 متقدماً، مشيراً إلى استمرار المستشفيات، التي حددتها هيئة الانتخابات، في استقبال الراغبين في إنهاء إجراءات الكشف الطبي حتى يوم 26 سبتمبر الجاري.

وأهاب "مكي" براغبي الترشح الدخول على موقع الوزارة للتسجيل قبل الحضور للكشف، لافتاً إلى أن جميع إجراءات الكشف الطبي يتم إجراؤها بأماكن تقديم الخدمة بسهولة ويسر، رغم زيادة الأعداد واتخاذ التدابير الوقائية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وخصصت الهيئة العليا للانتخابات 5 مستشفيات لإجراء الكشف الطبي على المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بالدقهلية، وهي مستشفيات المنصورة العام الجديد "الدولي"، والسنبلاوين العام، ودكرنس العام، وبلقاس المركزي، وميت غمر المركزي، بالإضافة إلى المجلس الطبي العام، ويجري العمل بالمستشفيات من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساءً، وبعد توقيع الكشف الطبي والفحوصات بالمكان المحدد، يتم التوجه إلى المعمل المشترك بالمنصورة، لإجراء تحليل المخدرات والمسكرات.

وواصلت اللجنة القضائية المشرفة على تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب في الدقهلية، استقبال طلبات الراغبين في الترشح بمقر اللجنة في محكمة المنصورة الابتدائية، برئاسة المستشار تامر الخطيب، وعضوية كل من المستشار أحمد السعيد، والمستشار علاء السعدني، والمستشار محمود إسماعيل، والمستشار محمد واعر، وذلك لليوم السابع الأربعاء، وسط تواجد أمني مكثف لتنظيم دخول راغبي الترشح، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".