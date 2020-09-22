السكة الحديد: 140 جنيها رسوما على كراتين ركاب القطارات الروسية

كشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، عن فرض رسوم مالية على كراتين الركاب المحمولة بكافة القطارات سواء المميزة والمطورة والمكيفة والروسية، حيث تراوحت الرسوم ما بين 10 جنيهات إلى 140 جنيها، مشيرا إلى أن قيمة الرسوم تتوزع بواقع، 30 جنيها لحجم الطرد وزن يتراوح من 10 إلى 30 كيلوجراما، ومسافة الرحلة تتراوح من 151 إلى 300 كيلومتر، و50 جنيها لحجم طرد يتراوح وزنه من 30 إلى 60 كيلوجراما، و80 جنيها لطرد وزنه يصل إلى 100 كيلوجرام، لمسافة 300 كيلومتر.

مصدر بـ"السكة الحديد: فرض أعلى رسوم مالية وقدرها 140 جنيها على حمولة تزن 100 كيلو

وقال المصدر فى تصريحات لـ"الوطن"، إنه فى حال قيام أى راكب بنقل حمولة تزن 100 كيلو، ومسافة تصل إلى 1000 كيلو مترو، فيقوم بدفع أعلى قيمة للرسوم وهى 140 جنيها، سواء بالقطارات الروسية أو المكيفة أو المميزة، مشيرا إلى أن جميع الكراتين التى يحملها الراكب يتم الكشف عليها عبر أجهزة الكشف عن المفرقعات المتواجدة بالمحطات، للتأكد من عدم وجود أى منقولات قابلة للالتهاب أو مفرقعات، لتنجب حدوث أى ضرر للقطارات والركاب، موضحا أنه حالة وجود مثل هذه الأصناف من المواد سيتم تسليم الراكب صاحب الحمولة لشرطة النقل فى أقرب محطة بعد اكتشافها.

مصدر: لن نسمح بركوب أى مواطن القطارات دون دفع قيمة التذكرة

وأشار المصدر إلى أن هيئة السكة الحديد تواصل العمل على تطبيق غرامات التزويغ من دفع قيمة تذكرة القطارات، ولن نسمح لأى راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة، بالإضافة إلى غرامات آخرى يتم تطبيقها على الركاب حال مخالفة تعليمات الهيئة من حيث الركوب بين فواصل عربات القطارات، والمرور من على قضبان السكك الحديدية، والتدخين داخل القطارات.

وترصد "الوطن" غرامات التزويغ من دفع قيمة تذكرة القطارات الجديدة إضافة إلى غرامات مخالفة تعليمات هيئة السكة الحديد كالتالى:

1- 50 جنيها غرامة حالة استقلال القطارات الروسية الجديدة ذات التهوية الديناميكية (العادية) بدون تذكرة.

2- 40 جنيها غرامة حال استقلال القطارات الـVIP الدرجة الأولى.

3- 30 جنيها غرامة حال استقلال القطارات المكيفة والأسباني والفرنساوى "الدرجة الثانية".

4- 20 جنيها غرامة حال استقلال القطارات المميزة والمطورة "الدرجة الثالثة".

5- 10 جنيهات غرامة حال استقلال قطارات الضواحى.

6- 70 جنيها غرامة التدخين داخل عربات القطارات أو بين طرقاتها أثناء رحلة القطار أو أثناء توقفه.

7- 200 جنيه غرامة العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركاتها على الخطوط.

8- 200 جنيه غرامة حال ركوب المواطنين أعلى أسطح القطارات أو بين عرباته أو فى أى مكان من شأنه تعريض حياة الركاب أو مسير القطارات للخطر.

9- 210 جنيه فى حالة حمل الراكب أي مواد قابلة للإشتعال.

10- 50 جنيها غرامة فى حالة النزول والصعود من القطارات أثناء مسيرها أو الأماكن غير المخصصة لذلك.

11- 210 جنيهات غرامة فى حال حمل الأثقال الكبيرة التى تعرض الجمهور للمضايقة والأذى.

12- 50 جنيها غرامة فى حالات إلقاء المخالفات أو البصق داخل المحطات أو القطارات.

13- 50 جنيها غرامة فى حالة العبور من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة.

14- 50 جنيها غرامة فى حالة دخول منشآت السكة الحديد وملحقاتها بدون تذكرة أو من غير الأماكن المخصصة لذلك.