السيسي يوجه الشكر لتيجاني محمد باندي لجهودة المميزة بالأمم المتحدة

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديرة البالغ تجاه تيجاني محمد باندي، رئيس الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لجهودة المميزة كرئيس للجميعة العامة للأمم المتحدة في دروته السابقة.

وقال السيسي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: " يطيب لي في البداية أن أشكر تجاني محمد باندي على جهودة المتميزة، كرئيس للجميعة العامة للأمم المتحدة في دروته السابقة، متمنيًا لكم التفويق في إدارة اعمال الدورة الحالية بحكمة وموضوعية".

وتنطلق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية، وهي قمة افتراضية تتناول أزمة جائحة كوفيد-19، ويتناوب فيها قادة العالم على إلقاء خطابتهم، ولن تنتشر وسط مانهاتن مواكب السيارات