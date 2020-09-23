ضبط 700 ألف عبوة كرتونية وملصق لمستحضرات تجميل ومنتجات مقلدة داخل مطبعة

فى ضوء إستمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجرائم لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، والعمل على إستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.. فقد أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المصنفات بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب مطبعة - بدائرة قسم شرطة السلام أول) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال تقليد العلامات التجارية والمطبوعات داخل المطبعة ملكه بدون تصريح من الجهات المختصة، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمطبعة، وعثر بداخلها على (728 ألف عبوة كرتونية وملصق لمستحضرات تجميل ومنتجات دوائية) جميعها مقلدة، وبمواجهته بالتحريات إعترف بتقليد المطبوعات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.