نقل وندب.. 13 وظيفة بإدارة تكنولوجيا المعلومات في "التعليم"

أعلنت الإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حاجة الإدارة لشغل بعض الوظائف عن طريق النقل من العاملين بمديريات "القاهرة، الجيزة، والقليوبية" دون بدل سفر أو انتقال.

وحددت الوزارة الوظائف المطلوب النقل إليها وأعداد المطلوبين فيما يلي:

(3) مبرمج قواعد بيانات.

(3) مبرمج تطبيقات الإنترنت.

(2) أخصائي قواعد بيانات تجميعية.

(2) تصميم وجهات استخدام ui- تجربة المستخدم ux- إدارة مواقع التواصل الاجتماعي.

(1) إدارة الشبكات.

(2) معاون فني إداري.

وحددت الوزارة الأوراق الخاصة بالتقدم لشغل الوظائف، إضافة الى خطوات التقديم، والتي جاءت كالتالي:

يتعين على من يرغب في النقل أو الندب، التقدم بطلب موضح به السيرة الذاتية إلى الإدارة العامة للموارد البشرية – إدارة التعيينات مؤشر عليها بالموافقة من جهة العمل الإدارة التابع لها.

صحيفة أحوال حديثة معتمدة خلال أسبوعين من تاريخ النشر.

عقد مقابلة شخصية بمقر الإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات بعد إنتهاء موعد الإعلان.

وظائف بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

في سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم وظائف خالية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي، وأعلنت شروط الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي تتمثل فيما يلي:

يضم فريق العمل من العاملين في المدارس الحكومية أو الحكومية لغات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة التي تتبعها المدرسة المراد الالتحاق بها.

يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني من العاملين بمديرية التربية والتعليم التي تتبعها المدرسة.

يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط بمديرية التربية والتعليم التابع لها المدرسة.

يتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.

في حالة الإشارة لشهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد تلك الأوراق من جهتها الرسمية ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والاستبعاد نهائيا دون الرجوع للوزارة بأي حق قانوني.

وأكدت الوزارة أنّ من يقع الاختيار عليه للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، يحصل على مجموعة مميزات، بينها الحصول على مزايا العمل في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل، والحصول على تدريب تقني مستمر على الجودة بمستوى دولي، على يد خبراء معتمدين، واكتساب خبرات علمية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز، وحوافز معنوية ومادية مرتبطة بالأداء.