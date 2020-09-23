الوفد يتمسك بالانسحاب من القائمة: اعتماد أي مرشح باسم الحزب غير لائحي

أكد المهندس حسين منصور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنّ رئيس الحزب انقطع عن الحضور للحزب وكل ما يفعله حاليًا هو اتخاذ قرارات غير لائحية مناهضة لشرعية اجتماعات الهيئة العليا للتحايل على قراراتها.

وقال منصور، لـ"الوطن"، إنّ الهيئة العليا تقدمت بخطاب رسمي يحمل ختم حزب الوفد للهيئة الوطنية للانتخابات، لإفادتها بانسحاب الحزب من القائمة الوطنية، مشيرا إلى أنّ أي مرشحين مقدمين من قِبل رئيس الحزب على القائمة، أمر غير لائحي.

وتابع أنّ قرار الهيئة العليا بالإنسحاب من القائمة نهائي لا رجعة فيه، وتمسك رئيس الحزب بالمشاركة فيها يشق صف الوفديين، وحال اعتماد أي مرشح باسم الحزب في هذه القائمة سنتخذ كل الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الحزب.

مصادر تؤكد اعتماد مرشحي الوفد في القائمة

وشهد حزب الوفد مؤخرا، خلافات حادة بين أعضاء الهيئة العليا، ورئيس الحزب، إثر حصة الوفد في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، إذ قرر الأول الانسحاب منها، فيما يتمسك الأخير بالاستمرار فيها.

وكشفت مصادر من داخل القائمة الوطنية، لـ"الوطن"، أنّ أسماء المرشحين الذي تقدم بهم رئيس حزب الوفد لترشيحهم في القائمة جرى اعتمادهم، بعد انتهائهم من الإجراءات المطلوبة للترشح.

وتضم القائمة الوطنية التي لم يُعلن حتى الآن أسماء المرشحين فيها 12 حزبا بقيادة حزب مستقبل وطن، وبمشاركة أحزاب حماة الوطن، ومصر الحديثة، والمصري الديمقراطي، والوفد، والشعب الجمهوري، والإصلاح والتنمية، والتجمع، وإرادة جيل، والحرية، والعدل، والمؤتمر، بجانب تنسيقية شباب الأحزاب.