الرعاية الصحية: إجراء 6 عمليات قسطرة قلبية معقدة لمرضى الانسداد المزمن

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إجراء حزمة من الخدمات الصحية فائقة الدقة والتي تقدم لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، وذلك في تخصصات جراحات القلب والصدر وإصلاح العيوب الخلقية والقساطر القلبية المعقدة والدقيقة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم، أنه تم إجراء جراحة قلب طارئة لمريض يبلغ من العمر 67 عامًا، حيث كان يعاني من انسداد شبه كلي في جزع الشريان التاجي الرئيسي الأيسر، مشيرة إلى أن أشعة المريض كانت تشير إلى احتمال إصابته بـ"كوفيد 19"، ولكن كان لابد من إجراء العملية رغم كل الاحتمالات حتى لا يودي الانتظار بحياة المريض إلى الخطر.

وذكرت الهيئة، أنه تم إجراء جراحة عاجلة لإنقاذ المريض بنجاح على يد الدكتور طارق رشيد، خبير القسطرة القلبية، والدكتور أحمد شبل، استشاري القلب والقسطرة التداخلية، وفريقهما الطبي المعاون، وبعد إجراء العملية تم التأكد من إصابته "كوفيد 19"، فيما يتم متابعة حالة المريض الصحية، وهو الآن بحالة جيدة.

بينما تمكن فريق جراحة القلب والصدر بقيادة الدكتور أمير البسطويسي وفريقه الطبي المعاون، من إصلاح عيب خلقي معقد في القفص الصدري عمره عامًا، ووصلت نسبة الإصلاح لـ99%، والحالة الصحية للمريض مستقرة الآن.

وكشفت الهيئة مؤخرًا، عن نجاح أول عملية لاستبدال الصمام الأورطي بالقلب من خلال أحدث تقنية موجودة في ذلك المجال، وهي تقنية "التافي" دون جراحة قلب مفتوح، وذلك لمريض يبلغ من العمر 95 عامًا، وذلك بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، وأجرى العملية الدكتور محمد إمام وفريقه الطبي المعاون، بمشاركة الدكتور ياسر الصادق الأستاذ بمعهد القلب وخبير القسطرة القلبية، والاستشاري بمجموعة مستشفيات كليوباترا، وتعد هذه العملية من إنجازات التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، لأنها أول عملية في هذا التخصص تتم خارج مستشفيات القاهرة الكبرى والإسكندرية.

ولفت الدكتور قطب السيد مدير مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، إلى نجاح فريق قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية في إجراء 6 عمليات قسطرة دقيقة ومعقدة لمرضى الانسداد التام المزمن للشرايين التاجية "CTO" من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

فيما وجه الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الشكر لكل الفريق الطبي بمستشفى النصر، باعتبارهم شركاء النجاح، وجزء عظيم من نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

وأكد أن البحث العلمي والتطوير المستمر والممارسة الإكلينيكية السليمة وفق أدلة العمل الاسترشادية المحدثة عالميًا، هو دستور عمل الهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتًا إلى حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على الانفتاح وتبادل الخبرات مع جميع الجهات المعنية بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، وكذلك الاستفادة من التحديات والتغلب عليها، لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد حلم كل المصريين، الذي يتطلع إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيقه، ليوفر رعاية صحية جيدة متكاملة لكل المصريين على حد سواء، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجية بناء الإنسان، وأحد أهداف رؤية مصر2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تقدم كل أوجه الدعم لإنجاح مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، مستقبل صحة مصر.

يشار إلى أن عدد العمليات التخصصية التي أجريت بمستشفى النصر التخصصي وتتطلب مهارة لإجرائها بلغت 1466 عملية، كما تم إجراء 231 عملية متقدمة وكبرى وذات طابع خاص، فضلًا عن 216 عملية متوسطة وصغرى تم إجراءها بالمستشفى بإجمالي 1916 عملية، إضافة إلى إجراء 1500 قسطرة قلبية و 300 جراحة قلب مفتوح، وذلك خلال الفترة من بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة حتى الآن.