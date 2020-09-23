بالأرقام.. أسعار تذاكر القطارات المكيفة والـVIP لأهالي الصعيد

أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أنَّ الهيئة تواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعات تحديث وتطوير البنية التحتية لمنظوماتها الأساسية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيًا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، موضحًا أنَّ الهيئة تسعى إلى تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

رئيس السكة الحديد: تشغيل 880 قطارًا يوميا بجميع الخطوط.. وزيادة أسعار تذاكر 174 قطارًا فقط

وقال "رسلان"، لـ"الوطن"، إنَّ الهيئة تعمل على تشغيل نحو 880 قطاراً في اليوم على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، موضحاً أنَّ الزيادة الجديدة التي تمّ تطبيقها الشهر الماضي على تذاكر القطارات شملت 174 قطاراً فقط، من إجمالي ما يتمّ تشغيله، لافتًا إلى أنَّه جرى العمل على تطوير وصيانة وإعادة تأهيل وتشغيل 110 قطارات ما بين مميز وإسباني ومطور.

وترصد "الوطن"، بالأرقام أسعار تذاكر القطارات المكيفة أولى وثانية، والـVIP درجة أولى وثانية لأهالي الصعيد.. وهي كالتالي:

أولًا: أسعار القطارات المكيفة أولى وثانية

1- محطة الركوب "القاهرة - بني سويف" 50 جنيهًا درجة أولى مكيف.. و45 جنيهًا درجة ثانية مكيف.

2- محطة الركوب "القاهرة - المنيا" 85 جنيهًا درجة أولى مكيف.. و65 جنيهًا درجة ثانية مكيف.

3- محطة الركوب "القاهرة - أسيوط" 100 جنيه درجة أولى مكيف.. و80 جنيهًا درجة ثانية مكيف.

4- محطة الركوب "القاهرة - سوهاج" 115 جنيهًا درجة أولى مكيف.. و85 جنيهًا درجة ثانية مكيف.

5- محطة الركوب "القاهرة - قنا" 135 جنيهًا درجة أولى مكيف.. و100 جنيه درجة ثانية مكيف.

6- محطة الركوب "القاهرة - الأقصر" 145 جنيهًا درجة أولى مكيف.. و110 جنيها درجة ثانية مكيف.

7- محطة الركوب "القاهرة- أسوان" 175 جنيهًا درجة أولى مكيف.. و125 جنيهًا درجة ثانية مكيف.

ثانيًا: أسعار تذاكر قطارات الـVIP درجة أولى وثانية

1- محطة الركوب "القاهرة- بني سويف" 85 جنيهًا درجة أولى.. و70 جنيهًا درجة ثانية.

2- محطة الركوب "القاهرة- المنيا" 135 جنيها درجة أولى.. و100 جنيه درجة ثانية.

3- محطة الركوب "القاهرة-أسيوط" 170 جنيهًا درجة أولى.. و125 جنيهًا درجة ثانية.

4- محطة الركوب "القاهرة -سوهاج" 195 جنيهًا درجة أولى.. و135 جنيهًا درجة ثانية.

5- محطة الركوب الركوب "القاهرة - قنا" 230 جنيهًا درجة أولى.. و155 جنيهًا درجة ثانية.

6- محطة الركوب "القاهرة - الأقصر" 245 جنيهًا درجة أولى.. و165 جنيهًا درجة ثانية.

7- محطة الركوب "القاهرة - أسوان" 295 جنيهًا درجة أولى.. و190 جنيهًا درجة ثانية.