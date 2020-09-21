أديب: بعض قيادات الإخوان اتهموا إعلاميها بفبركة فيديوهات المظاهرات

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لاحظ وجود مشكلة لدى جماعة الإخوان الإرهابية، لافتًا إلى أنها ليست راضية عما يجري في مصر، بسبب عدم تسليط الأدوار عليها.

وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم، من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "فوجئت إن الناس بتوع تركيا بدأوا يشتموا الإخوان، وبيسألوا هم مش بينزلوا ليه، والإخوان مسابوش فرصة، ورصد وصف اللي حصل امبارح بالانتفاضة الإلكترونية".

وتابع: "فيه خناقة بينهم، وفيه حاجة ريحتها وحشة بتحصل بينهم، والمرشد الجديد إبراهيم منير، عاوز يدي عصب للجماعة وواضح إنهم استكتروا على نفسهم إنهم يمشوا ورا العيال والواد محمد علي".

وأردف: "حاصل خناقة والموضوع له علاقة بالفلوس، الناس بتوع تركيا حاسين إن بيروح فلوس كتير أوي لقطر والإخوان، خلافهم رحمة".

وأوضح، أن هذه الخلافات كانت تنشب بشكل سري بين الطرفين، لافتًا إلى أن بعض القيادات الجماعة اتهمت القنوات الإخوانية بفبركة الفيديوهات الخاصة بما حدث بالأمس: "بيعلم على التاني في الشغل، ومعندهوش مشكلة إنه يموت الموضوع نفسه اكتر ما هو مولود ميت، وكل ده لمصلحة نفسهم".