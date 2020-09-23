شجاعة أمين شرطة تنقذ فتاة من الغرق في بحر شبين

تمكن أمين شرطة بالإدارة العامة لمرور المنوفية من إنقاذ فتاة من الغرق، بعد سقوطها في بحر شبين الكوم من أعلى الكوبري العلوي، حيث قام بالقفز في المياه، ونجح في انقاذها قبل تعرضها للغرق.

وتلقى مدير أمن المنوفية، اللواء أحمد فاروق القرن، إخطارًا يفيد بتمكن أمين الشرطة "سعد الصاوي"، من إدارة المرور، من إنقاذ فتاة تُدعى "أ. ع."، تبلغ من العمر 15 سنة، سقطت من أعلى الكوبري العلوي، في بحر شبين الكوم.

وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والاطمئنان على حالتها الصحية، بينما أشاد عدد من المواطنين، الذين تجمعوا في مكان الواقعة، بشجاعة أمين الشرطة، الذي سارع بإلقاء نفسه في المياه، بعد سماعه صرخات الفتاة، أثناء سقوطها من أعلى الكوبري.