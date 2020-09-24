الكهرباء تحدد إجراءات تركيب عداد جديد بدلا من التالف: في 3 أيام

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الإجراءات التي يجب أن يتبعها المشترك عند تقديم طلب تركيب عداد جديد بدلا من التالف في 3 أيام بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية.

الأوراق المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- طلب من المنتفع أو مذكرة من "القاريء/المحصل" والتأكيد بتقرير المعاينة الفنية.

- بيانات الحساب

- استيفاء الطلب

- سداد الرسوم المقررة والمديونية المستحقة ان وجدت

- رفع العداد التالف وتركيب عداد جديد وإعداد التسوية النهائية

موقع الخدمة

تقدم الخدمة بجميع مراكز خدمة العملاء بشركات التوزيع التابع لها المشترك

الرسوم المقررة

ثمن العداد إضافة إلى 30% من ثمن العداد كمصاريف إدارية وأجور ونقل وتخزين وتركيب بخلاف الضريبة المقررة.

الفترة الزمنية

حتي 3 أيام عمل من سداد قيمة المقايسة

والاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية وهو عبارة عن مجموعة من الإجراءات أوالتقنيات التى تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة دون المساس براحة الأفراد أو إنتاجيتهم واستخدام الطاقة عند الحاجة الحقيقية لها، حيث أن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها لا يعنى منع استهلاك الطاقة بقدر مايعنى استخدام هذه الطاقة باسلوب أكثر كفاءة بما يحد من اهدارها.

ويتحمل قطاع الكهرباء مبالغ طائلة سنويا لتغطية أحمال الذروة والتى تستغرق فقط عددا محدوداً من الساعات خلال فصل الصيف ولذلك فمن الضرورى تعريف المواطنين على أهمية الترشيد وفوائده لترحيل الاحمال غير الضرورية خارج وقت الذروة بالاضافة إلى اتباع ارشادات الترشيد فى استخدام الانارة والاجهزة الكهربائية مما يعود بالنفع على المواطن والدولة.