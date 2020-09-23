إصابة شخصين في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل بازار سياحي بأسوان

أصيب شخصان، اليوم، في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل بازار سياحي تابع لحي جنوب مدينة أسوان، ونُقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وتلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل بازار سياحي بطريق السادات، ما أسفر عن إصابة شخصين، ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء لإخماد النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة، ونُقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.