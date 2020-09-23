صبا الرافعي مذيعة مدمنة للمخدرات في "شارع 9"

كشفت الفنانة اللبنانية صبا الرافعي عن استعدادها لتصوير دورها في مسلسل "شارع 9" والذي ينتمي إلى نوعية المسلسلات الـ 45 حلقة وهو من إنتاج شركة الريماس.

وقالت الرافعي، في بيان، إنها تجسد شخصية "إنجي" وهي مذيعة تتزوج من رجل أعمال ملياردير والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد سلامة، ومع توالي الأحداث أصبحت مدمنة للمخدرات ورغم ذلك فهي شخصية قوية لديها حضور واستطاعت ركوب ثورة يناير وتحقيق مجد لها بعد تغطيتها تلك الأحداث من خلال تلونها وتحيزها واستغلال ما جرى لكي تحقق استفادة شخصية لها، ويقرر رجل الأعمال كبير السن أن يغريها بالمال ويجبرها على ترك العمل في الإعلام ولكنها ستتمرد على هذا الوضع بعد ذلك.

وأشادت الرافعي بالورق الذي كتبه المؤلف حسين مصطفى محرم وعلى مرونته في تعديل أي مشهد يتطلب ذلك، وتوجهت بالشكر له وللمخرج محمد عبد الخالق على ترشيحها للمشاركة في المسلسل نتيجة اقتناعهما بموهبتها وقدراتها على أداء الدور خاصة بعد نجاحها في أعمالها السابقة مثل مسلسل كارمن.

وعن السينما قالت صبا إنه يعرض عليها العديد من السيناريوهات ولكن بأدوار مكررة عليها ليس من بينها الدور الذي ترغب هي بالظهور به في المرة الأولى على الشاشة الفضية لكن الأدوار الشاذة مرفوضة بالنسبة لها فهي تبحث عن الدور الحلو الذي يعلو بها درجة في سلم نجاحها الفني ويضيف لها ولا يرجع بها خطوات للوراء فحتى الآن هي تسير في طريق محدد ترغب في استكماله بشكل صحيح.

الجدير بالذكر أن الفنانة صبا الرافعي قد دخلت المجال الفني من بوابة الإخراج منذ عشر سنوات من خلال تعلمها في أكاديمية فنون وتكنولوجيا السينما التي أسسها المخرج الراحل رأفت الميهي، واستعان بأكبر المخرجين داخل الصناعة للتدريس بها، وكانت صبا ضمن الدفعات الأولى وبعد تخرجها بتفوق تم تعينها كمعيدة في قسم الإخراج هناك وكانت مساعدة للمخرجين أمثال: سعيد حامد وأحمد غانم، وقامت صبا بإخراج فيلم قصير بعنوان "الرحلة" كان يدور حول طفل صغير يعاني من جفاء وقسوة الأب وقرر الطفل أن يتخذ من أرنبه صديقا له يرافقه في رحلته الحالمة بعيدا عن واقع حياته مع والده.