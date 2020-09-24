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محافظ شمال سيناء يقرر تخفيض نسبة 25% لمخالفات البناء

تقدير سعر المتر مقابل التصالح للمساحات 100متر وأقل بواقع مبلغ 50 جنيها

كتب:

حسين ابراهيم
03:03 ص | الخميس 24 سبتمبر 2020
شمال سيناء

شمال سيناء

قرر اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تخفيض نسبة 25% من قيمة سعر المتر المسطح للمبانى المخالفة مقابل التصالح، بالإضافة الى قرار سابق برقم 144 لسنة 2020، ليصبح إجمالى ما تم تخفيضه نسبة 50% من قيمة سعر المتر المسطح للمبانى المخالفة على ألا تقل قيمة سعر المتر عن 50 جنيها.

وقال المحافظ إنه سيستمر العمل بالتخفيض للطلبات المقدمة للتصالح حتى 30 سبتمبر الحالى 2020، وذلك بنص المادة الثانية، حيث يستمر تقدير سعر المتر المسطح للمبانى المخالفة مقابل التصالح للمساحات 100متر مربع وأقل بواقع مبلغ 50 جنيها بجميع المناطق بمراكز المحافظة الستة.

وأيضا بنص المادة الثالثة على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه صدر بتاريخ 23 سبتمبر 2020.

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