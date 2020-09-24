ابنة رئيس "الوفد" عن إعلان ترشحها بالقائمة الوطنية: عليكم الانتظار

أكدت الدكتورة أميرة أبوشقة، ابنة المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، لـ"الوطن"، أنها لا تملك أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وما يتم ترويجه باسمها على السوشيال ميديا لا يخصها.

وأعلنت صفحة تحمل اسم أميرة أبوشقة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ترشحها ضمن القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب عن حزب الوفد.

أميرة تؤكد: لا أملك أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي

وعن صحة ما يتردد مؤخرا عن ترشحها عن حزب الوفد في القائمة الوطنية، قالت أبوشقة: عليكم الانتظار حتى إعلان القائمة الوطنية وكل الأسماء المرشحة الجميع سيعرفها.

وشهد حزب الوفد مؤخرا، خلافات حادة بين أعضاء الهيئة العليا، ورئيس الحزب، إثر حصة الوفد في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، إذ قرر الأول الانسحاب منها، فيما يتمسك الأخير بالاستمرار فيها.

وكشفت مصادر حزبية لـ"الوطن"، أنّ أسماء المرشحين الذي تقدم بهم رئيس حزب الوفد لترشيحهم في القائمة جرى اعتمادهم، بعد انتهائهم من الكشف الطبي وجميع الإجراءات المطلوبة للترشح، مؤكدة أن من بينهم أميرة بهاء أبوشقة، والنائب هاني أباظة.

وتضم القائمة الوطنية التي لم يُعلن حتى الآن أسماء المرشحين فيها 12 حزبا بقيادة حزب مستقبل وطن، وبمشاركة أحزاب حماة الوطن، ومصر الحديثة، والمصري الديمقراطي، والوفد، والشعب الجمهوري، والإصلاح والتنمية، والتجمع، وإرادة جيل، والحرية، والعدل، والمؤتمر، بجانب تنسيقية شباب الأحزاب.

وفي المقابل، قال المهندس حسين منصور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنّ الهيئة العليا تقدمت بخطاب رسمي يحمل ختم الوفد للهيئة الوطنية للانتخابات، لإفادتها بانسحاب الحزب من القائمة الوطنية.وأكد منصور لـ"الوطن"، أن أي مرشحين مقدمين من قِبل رئيس حزب الوفد على القائمة الوطنية أمر غير لائحي، وخاصة بعد قرار الهيئة العليا النهائي بالإنسحاب من القائمة.

وشدد على أنه في حال اعتماد أي مرشح باسم حزب الوفد في هذه القائمة سيتخذون كل الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الحزب.

وتابع منصور أن أعضاء الهيئة العليا دعوا رئيس الحزب أكثر من مرة للحضور إلى الحزب لتوضيح سبب تمسكه بالمشاركة في القائمة ولكنه لم يحضر.

وأكمل أن رئيس الحزب بدل إصداره بيانات مناهضة لشرعية اجتماعات وقرارات الهيئة العليا عليه أن يأتي لمواجهة قيادات الحزب ويصارحهم بما بالأسماء التي رشحها في القائمة وحقيقة الاختيارات الأسرية للأبناء أو الزوجات.