أبو شقة يتمسك بالاستمرار بالقائمة الوطنية.. وعليا الوفد: سنحاسبه غدا

أكد المهندس نبيل عبدالله، نائب رئيس حزب الوفد، أن المستشار بهاء أبوشقة رئيس الحزب، وعد بأن يحضر غدا الثلاثاء لمقر الحزب للقاء أعضاء الهيئة العليا، ونحن نتظر حضوره، ليوضح أسباب تمسكه بالمشاركة في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب.

وقال عبدالله لـ"الوطن"، إن الهيئة العليا كانت فوضت رئيس الحزب بالتفاوض مع أحزاب القائمة، على أن يعرض عليها نتيجة هذه المفاوضات قبل أن يتخذ أي قرار، لكننا فوجئنا بتقدمه بترشيحات بشكل فردي دون عرضها علينا بالمخالفة للائحة.

وأوضح أنه من الطبيعي وفق لائحة الحزب المنوط به إقرار أسماء المرشحين، هما لجان المحافظات والهيئة العليا، وتعلن أيضاً من خلالهما، لكن فوجئنا بانفراد رئيس الحزب بالقرار، وبناء عليه تم إلغاء هذا التفويض، والانسحاب من القائمة بشكل نهائي، بموافقة أغلبية أعضاء الهيئة العليا.

وأضاف عبدالله، أن الهيئة العليا اتخذت قرار في اجتماعها الأخير، بالدعوة لانتخابات مبكرة على رئاسة الحزب خلال شهر، وهناك اجتماع خلال الأسبوع المقبل، لتحديد موعد فتح باب الترشح لهذه الانتخابات، وموعد إجراؤها وفق اللائحة.

وتابع أن الهيئة العليا، تطالب رئيس الحزب بتقديم استقالته، لأنه تعهد في كل المناسبات بأن الحزب في حالة عدم حصوله على ثانِ كتلة برلمانية في مجلس النواب سيستقيل، وعليه تنفيذ ما وعد به ويستقيل من المنصب.