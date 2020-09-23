"أب لطفلين".. الصور الأولى للضابط شهيد "حادث طرة"

تنشر "الوطن" الصور الأولى للعقيد عمرو عبد المؤمن، الذي استشهد اليوم، في سجن طرة رفقة عدد من رجال الأمن خلال محاولتهم للتصدي لمحاولة هروب أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طرة، حاولوا الهروب من داخل السجن.

ومن خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، تبين أن الشهيد، الذي ترك طفليه الصغيرين، ترقى إلى رتبة عقيد في شهر يوليو الماضي، بعدما أشار إلى ذلك على صفحته الشخصية لموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كذلك يتبين مواظبته المستمرة على ممارسة الرياضة ورفع الأثقال.

ولقي 4 من المحكوم عليهم بالإعدام مصرعهم، بينما يحاولون الهروب من سجن طرة، صباح اليوم، وهم:- السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، ومديح رمضان حسن علاء الدين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .