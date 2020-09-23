تأجيل جنازة محمد فريد خميس لعصر الغد

أعلنت أسرة خبير أسواق المال النائب محمود خميس، تأجيل موعد إقامة صلاة الجنازة على رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس.

وأوضحت الأسرة أن الجنازة ستقام الساعه الثالثة عصر غد الخميس من مصانع النساجون الشرقيون الإنترناشيونال بطريق العاشر، من رمضان إلى مقابر الأسرة بمنطقة الروبيكي.

يذكر أن رجل الأعمال محمد فريد خميس توفى السبت الماضي، بعد صراع مع المرض.

ووُلد محمد فريد خميس بمحافظة الشرقية، وهو متزوج وله ابن وبنتين، وحصل على بكالوريوس تجارة ودراسات عليا في صناعة المنسوجات من الولايات المتحدة الأمريكية.

وعمل رجل الأعمال الراحل بالبنك الأهلي المصري خلال الفترة من 1961-1967، إضافة إلى أعمال خاصة بصناعة وتجارة النسيج والموكيت بالكويت والولايات المتحدة الأمريكية 1967-1980.

وأسس الراحل وتولى رئاسة شركات النساجون الشرقيون، ومصر، وشركة النساجون الشرقيون بالولايات المتحدة الأمريكية، وشركة مصر أمريكا لصناعة السجاد والموكيت (ماك)، وشركة العاشر من رمضان لصناعات الغزل، وشركة صفا لصناعة الخيوط البولي بروبلين، والشركة المصرية لألياف صناعة النايلون والبوليستر والبولي بروبلين، وشركة ألوان للسجاد والموكيت والبساط.