صور.. 5 مدارس جديدة تدخل الخدمة بكفر الشيخ بـ40 مليون و250 ألف جنيه

شارك اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، واللواء يسري عبدالله ، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أطفال 5 قرى في افتتاح 5 مدارس بها، كما شاركهم المحافظ في زراعة الأشجار ،وتضم ال5 مدارس 75 فصلاً ب 5 قرى تابعة لإدارات قلين ودسوق و كفر الشيخ التعليمية، ،لتخفيف كثافة الفصول للطلاب بتكلفة 40 مليون و250 ألف جنيه.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على انه سيتم افتتاح 30 مدرسة ، منهم20 انشاء جديد ، و10 تطوير كلي وجزئي بتكلفة 220 مليون جنيه ، تضم 390 فصلاً ، لتقليل كثافة الفصول، والقضاء على الفترة المسائية ، مؤكداً أن التعليم يشهد تطويراً كبيراً بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأشراف وزير التربية والتعليم ، وتحول من التعليم الورقي للتعليم التكنولوجي المميكن الذي يتيح للطالب الدخول على مجالات متعددة من مجالات المعرفة ، ويستخدم تلك المعارف التي يطلع عليها في الإجازة الصيفية.

نور الدين: افتتاح فصول للاستزراع السمكي وفصلين تعدين لإتاحة فرص عمل في مشروع الرمال السوداء

وقال المحافظ درسنا خلال الزيارة الاستزراع السمكي، وإقامة فصول بالتعليم الفني للاستزراع السمكي ، فلدينا بغرب المحافظة مزرعة غليون السمكية الشهيرة، ولدينا بشرق المحافظة مزرعة مساحتها ألف فدان بالإضافة للمزارع الخاصة ، ونحتاج لعدد من الفنيين للدخول في تلك المناطق، فقرر تحويل عدد من فصول ال7 مدارس الزراعية التي سيتم افتتاحها للاستزراع السمكي ،لنربط التعليم الفني بسوق العمل .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، سيتم افتتاح فصلين للتعدين لتخريج دفعات للعمل في مصانع مشروع الرمال السوداء، مؤكداً أنه عاين قطعة أرض بحي سخا التابع لمدينة كفرالشيخ، وسيتم إقامة مدرسة للتعليم الأساسي عليها، تخدم أطفال وتلاميذ حي سخا على مساحة 2000م2، للقضاء على الفترة المسائية هناك وتقليل الكثافة ،وذلك يأتي استمراراً لسياسة المحافظة، للقضاء على الكثافات والفترات المتعددة بالمدارس، وتحسين مناخ التعليم لأبناء محافظة كفر الشيخ، وتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب .

رئيس الأبنية التعليمية: الدولة تربط التعليم الفني بسوق العمل

قال اللواء يسري عبدالله ، رئيس هيئة الابنية التعليمية ، إنه شارك في افتتاح 5 مدارس بالمحافظة، ويعد بإنشاء مدرسة للاستزراع السمكي ، ونحن كدولة نسعى لوجود أفضل تعليم ،مؤكداً أن هناك مؤتمر سيعقد في إحدى المدارس الزراعية بحضور نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني ،لربط التعليم الفني بسوق العمل.

وافتتح محافظ كفر الشيخ ، ورئيس هيئة الأبنية التعليمية، مدرسة المنشاة الكبرى الثانوية ،التابعة لإدارة قلين التعليمية ، وتتكون من 15 فصل جديد بتكلفة 6 ملايين و900 ألف جنيه ،ومدرسة حصة الغنيمي التابعة لإدارة قلين التعليمية، إنشاء 18 فصل جديد ،بتكلفة 8 ملايين جنيه ،ومدرسة كفر الخير تعليم أساسي، التابعة لإدارة دسوق التعليمية، إنشاء 11 فصل جديد ،بتكلفة 7 ملايين و750 ألف جنيه ،ومدرسة الكوم الكبير للتعليم الأساسي التابعة لإدارة دسوق التعليمية ،انشاء 22 فصل بتكلفة 10 ملايين جنيه، ومدرسة الحمراء الثانوية ، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية ، إنشاء 9 فصول جديدة بتكلفة 6 ملايين و600 جنيه.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عبدالكريم ، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ ، والدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، والدكتور سلامة الويشي ، المدير العام للتعليم العام ، والمهندس علي صلاح ، رئيس مركز ومدينة قلين ، والمهندسة عايدة ماضي ، رئيس مركز ومدينة دسوق ، والمهندس يوسف بسيوني ، مدير إدارة قلين التعليمية ، والدكتور السعيد طنطاوي ، مدير إدارة دسوق التعليمية ،والمهندس حمودة نعمان ، نائب مدير الفرع بالمحافظة ، والمهندس وفائي الشناوي ، مدير المشروعات بفرع الهيئة بكفر الشيخ.