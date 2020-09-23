الديهي يُعزي أسر شهداء "حادث طرة": قدرنا التصدي للإرهاب

قدم الإعلامي نشأت الديهي، التعازي لأسر ضحايا ضباط الشرطة وأفراد حراسة سجن طرة، بعد تصديهم لمحاولة أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بالسجن، الهروب من داخل طرة، مما أسفر تبادل إطلاق النار عن مقتل ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة.

وأشار "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، إلى أن المحكوم عليهم بالإعدام الذين تمكنوا من الهرب وبادرت قوات التأمين في السجن بوقفهم، يعدون من التكفيرين والمتهمين في قضايا عنف وإرهاب، موضحًا أن مصر تدفع ثمن مسيرة اختارته عن وعي وقناعة.

وتابع: "الدولة لا يمكن أن يعيش فيها إرهابيٌ، ونلقى في سبيل ذلك عنفا وشائعًات، لن نتراجع، فالقضاء على الإرهاب خيار أمة، وهذا قدر مصر أن تتصدى لهذا العنف"، موضحًا أن النظام المصري لن يسقط مجددًا على غرار ما حدث قبل نحو تسع سنوات في أعقاب إسقاط نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وأوضح الإعلامي أن مصر دولة مؤسسات وفي 2011 حُرق قلب مصر عندما فتحت السجون وتعطلت هيئات الدولة، مؤكدًا: "لن يتكرر هذا السيناريو"، موضحًا أن 80% من المستجيبين للمظاهرات الاحتجاجية أطفال تم استخدامهم والمتاجرة بهم في الترويج لتلك المظاهرات، مردفًا: "استغلال الأطفال يدل على خسة وندالة وهو منهج إخواني".