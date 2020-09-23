محافظ أسوان: اختفاء سيارات "ربع نقل" الخاصة بنقل المواطنين نهاية 2021

أعلن اللواء أشرف عطية عبد الباري، محافظ أسوان، عن استعداد المحافظة لاستبدال كل سيارات ربع النقل الخاصة بنقل المواطنين بالمحافظة إلى ميكروباصات في أحدث موديل، وذلك بنهاية العام المقبل 2021.

وأضاف "عبد الباري"، خلال تقرير عرضته قناة "Extra news"، أن هناك جهودا تقوم بها المحافظة لإحلال السيارات القديمة لإضفاء الشكل الجمالي لعاصمة الشباب الإفريقي بما يليق بجمالها لتوفير وسائل نقل آمنة لتفريغ المدينة من المظاهر غير الحضارية.

فيما أثنى أصحاب السيارات، خلال التقرير، على القرار الجديد الذي سيجعل شكل المحافظة أفضل فيما علق آخر "المشروع 10 على 10".