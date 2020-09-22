أسوان تستعد لتعامد الشمس بأبوسمبل ومرور 50 عاما على نقل معبد فيلة

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن العمل من خلال منظومة واحدة والتنسيق الجيد بين المحافظة والوزارات والجهات السياحية بعيداً عن سياسة الجزر المنعزلة، سيعمل على تكثيف وتوحيد الجهود للارتقاء بمستوى الخدمة السياحية المطلوبة.

جاء ذلك أثناء الاجتماع الدورى للجنة العليا للسياحة بحضور مديرى ومسئولى الكيانات السياحية والمتخصصين والخبراء بمجالى السياحة والآثار، بالإضافة إلى العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد ورئيس مركز ومدينة أسوان.

وقد استمع المحافظ إلى مقترحات وآراء المتخصصين للنهوض بالقطاع السياحى، موجهاً إلى أهمية المتابعة الجيدة لكل ما تم طرحه من تحديات وأفكار ورؤى جديدة لتحويل ذلك إلى مسئوليات محددة للجهات التى ستقوم بتنفيذها وعرض ما تم إنجازه فى الاجتماع القادم، وخاصة الاستعدادات الجارية للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس بمعبدى أبوسمبل يومى 21 و 22 من أكتوبر القادم، حيث جار التخطيط لتنظيم احتفالية عالمية بهذه المناسبة من أجل استثمارها للتسويق والترويج السياحى لزيادة المعدلات السياحية فى الفترة القادمة، وهو الذى يتوازى مع التنسيق لتنظيم الاحتفال بمرور 50 عاما على نقل معابد فيلة والأسبوع الثقافى الإيطالى وأيضاً الاحتفال باليوبيل الذهبى لافتتاح السد العالى.

وأشار "عطية" إلى أنه سيعقب ذلك الاحتفال بالعيد القومى والذى من المخطط أن يشهد افتتاح مشروعات التطوير والتجميل الجارية بالسوق السياحى وميدان المحطة وحديقة درة النيل، علاوة على عقد أول اجتماع لمجلس المحافظين على هامش الافتتاحات بأسوان، لافتاً إلى أننا نسعى لوضع أسوان فى المكانة التى تتناسب مع مقوماتها وإمكانياتها السياحية والاقتصادية والتنموية المختلفة، خاصة أنها من المقاصد الدولية التى تتمتع بتنوع المنتج السياحى الزاخر بالعديد من المزارات التى لم تدرج حتى الآن فى برنامج الحركة السياحية، ولذا سيتم التنسيق مع وزارة السياحية والأثار لرصف الطريق المؤدى إلى منطقة جبل السلسلة الأثرية، بجانب رفع كفاءة طريق أسوان / برنيس / مرسى علم، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ مشروع ازدواج الطريق الصحراوى الغربى.

وأضاف أشرف عطية، أنه جار إعداد مقايسة لإنشاء مرسى خاص بالمحافظة أمام قاعة عروس النيل بطول 50 مترا وبتكلفة تقديرية 3 ملايين جنيه، ضمن 5 مراسى سيتم تجهيزها بمدينة أسوان، بالإضافة إلى مراسى أخرى بمدينتى كوم أمبو وإدفو، مطالباً بإعداد دراسة للارتقاء بالخدمات السياحية فى المناطق المتميزة بأنماط السياحة البيئية والعلاجية والسفارى ووضع تخطيط عمرانى متكامل لدعمها بالمرافق والخدمات العامة، بالإضافة إلى استغلال هذه المقاصد فى التسويق السياحى لأسوان.