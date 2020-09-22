محافظ أسوان: انتهاء العمل بسيارات "الكبود" بالمحافظة 2021

دشن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، الدفعة الأولى من مشروع إحلال سيارات "الكبود"، بسيارات ميكروباص جديدة موديل 2020/2021، والتى تضم 21 سيارة ميكروباص، سيتم تشغيلها فى خطوط السير المختلفة، ومنها طريق السادات بعد إجراء عمليات الإحلال لسيارات الكبود القديمة بهذه السيارات الحديثة بنفس أرقام اللوحات المعدنية ووفقاً لقواعد قانون المرور ولائحته التنفيذية.

يأتي ذلك فى إطار الجهود المتواصلة التى تقوم بها المحافظة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى لعاصمة الشباب الأفريقى بما يليق بمكانتها السياحية والعالمية، ولاسيما ما يتعلق بتوفير وسائل نقل آمنة لتفريغ المدينة من المظاهر غير الحضارية ومنها سيارات الربع نقل (الكبود).

حضر فعاليات التدشين، العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس عمرو إبراهيم مدير منطقة جنوب الصعيد لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب مديرى فرع الجهاز بأسوان والمواقف والمرور.

وأكد "عطية"، على ضرورة استثمار هذه الفرصة لأصحاب سيارات الكبود (البيك أب)، التى تم إلغاء تشغيلها فى خطوط السير المختلفة داخل مدينة أسوان، كمرحلة أولى، لينتهى العمل بها داخل المحافظة فى 2021 وخاصة فى ظل التسهيلات العديدة التى يتم تقديمها لإحلال السيارات القديمة بسيارات ميكروباص جديدة بمقدم 25% من قيمة السيارة الجديدة وبفائدة 6%، على أن يتم سداد باقى المبلغ بالتقسيط على مدار 5 سنوات والقسط الشهرى شامل التأمين على السيارة ضد الحوادث والسرقة والحريق فترة الـ 5 سنوات ، ومدة سماح 3 شهور وذلك بعد التنسيق الذى قامت به المحافظة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتمويل عمليات الإحلال بنسبة 75 % وتوفير سيارات الميكروباص الجديدة .

ولفت المحافظ إلى أن إجراءات الإحلال لسيارات الكبود متاحة لكافة خطوط السير حيث يقوم مالك السيارة بالتواصل مع إدارة المواقف بديوان عام المحافظة لإنهاء الإجراءات بسهولة كاملة ليساهم ذلك في تحقيق الرعاية الإجتماعية لملاك مركبات البيك آب، وهناك بعض السائقين ضمن الدفعة الأولى تقدموا بطلبات بأن تكون السيارات الميكروباص الجديدة مكيفة حيث تم توفيرها لهم.